76% опрошенных казанцев, чья работа проходит в офисах, сталкиваются с переработками. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 76% офисных работников Казани сталкиваются с переработками

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ 76% офисных работников Казани сталкиваются с переработками

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Из них 32% сталкиваются с переработками регулярно, а 44% — периодически. При этом 63% сотрудников чувствуют необходимость постоянно доказывать свою эффективность: 23% испытывают это давление часто, 40% — время от времени.

Среди тех, кто регулярно задерживается на работе, доля сотрудников, ощущающих необходимость подтверждать свою ценность, достигает 30%. Как отмечают респонденты, без демонстрации результативности работодатели могут считать специалистов недостаточно полезными, что сказывается на премиях и карьерном росте. В то же время те, кто уходит с работы вовремя, в половине случаев вообще не сталкиваются с подобными переживаниями.

90% опрошенных чувствуют доверие со стороны руководства: 38% абсолютно уверены в этом, а 52% скорее склонны так считать. Наибольшая уверенность в лояльности начальства наблюдается среди тех, кто не испытывает давления по поводу эффективности (46%), а также среди регулярно перерабатывающих сотрудников (43%).

Чаще всего с систематическими переработками сталкиваются сотрудники на гибридном режиме (38%), они переживают из-за своей продуктивности. Аналогичные опасения характерны и для удаленных работников. При этом среди дистанционных и гибридных сотрудников больше тех, кто полностью уверен в доверии руководства (42% и 41% соответственно).

Артём Дергунов