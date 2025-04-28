Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня

Уровень одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 39%. Это самый низкий рейтинг среди американских президентов по итогам первых 100 дней у власти за последние 80 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos, которые публикуют The Washington Post и ABC News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters

55% респондентов не одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента. 67% участников опроса недовольны его действиями во время недавнего падения фондового рынка. Введение пошлин на товары иностранных государств не поддерживают 64% американцев. 61% опрошенных высказали недовольство политикой США в отношениях с другими странами. 72% респондентов считают, что действия господина Трампа спровоцируют рецессию в ближайшее время.

В феврале главу государства поддерживали 45% американцев, не одобряли его работу 53% участников аналогичного опроса. Во время первого президентского срока Дональда Трампа уровень его поддержки после первых 100 дней в должности составлял 42%. Исследование проводилось с 18 по 22 апреля. В нем приняли участие около 2,4 тыс. американцев. Погрешность составляет 2 процентных пункта.

Елизавета Шмакова