В Вятском открылся семейный глэмпинг

В селе Вятское Ярославской области открылись семейные дачи, построенные по принципу глэмпинга. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Глэмпинг в Вятском Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области Следующая фотография 1 / 4 Глэмпинг в Вятском Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В глэмпинге более 30 домов на 140 отдыхающих. Также гости могут посещать музеи Вятского, спа-комплексы, мастер-классы, сафари-парк и новый «Панда-парк», который откроется 1 мая. Дачи начнут принимать гостей на майские праздники. Глэмпинг появился благодаря целевой субсидии на строительство модульных гостиниц по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».

Каждый дом рассчитан на две семьи и оборудован отдельными кухнями, спальнями, санузлами и террасами. Для гостей доступны четыре ресторана с авторской кухней. Исполняющая обязанности министра туризма Ярославской области Гоар Ватинян отметила, что музейный комплекс «Вятское» является единственным в России частным музеем федерального значения, включающим 12 музеев.

На первомайские праздники в Вятском уже забронировано более 60% номеров. Общее количество гостей, которые могут одновременно отдохнуть в селе, составляет около 350 человек.

В прошлом году в Ярославской области благодаря федеральной субсидии было создано 198 номеров для глэмпингов и кемпингов, а общая сумма компенсаций инвесторам составила 300 млн рублей.

Антон Голицын