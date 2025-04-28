Крым вошел в топ регионов по индивидуальному кредитному рейтингу

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) представило данные об индивидуальных кредитных рейтингах (ИКР) российских заемщиков по итогам марта 2025 года. Средний показатель по стране составил 730 баллов, однако в большинстве регионов значения оказались выше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Наивысший средний ИКР зафиксирован в Магаданской области — 816 баллов, что на два пункта выше прошлогоднего результата. В десятку регионов с лучшими показателями вошли также Москва (795 баллов), Чувашия (789 баллов), Санкт-Петербург (784 балла), Ямало-Ненецкий автономный округ (783 балла), Крым (782 балла), Ханты-Мансийский автономный округ и Калужская область (по 780 баллов), Брянская область (780 баллов) и Тверская область (779 баллов). При этом наиболее существенный прирост за год показала Калужская область, увеличившая свой средний ИКР на шесть пунктов.

Анализ различий между регионами и их административными центрами показал, что жители городов-миллионников, как правило, обладают более высокими кредитными рейтингами по сравнению с остальной частью региона. Максимальная разница выявлена в Самарской области: ИКР в Самаре составил 783 балла против 756 баллов в среднем по области. Значительное расхождение зафиксировано также в Красноярском и Пермском краях (по 17 баллов) и в Свердловской области (12 баллов).

Исключением стала Челябинская область, где средний ИКР по региону оказался выше, чем в областном центре: 761 балл против 752 баллов в Челябинске.

Вячеслав Рыжков