«Русал» направит 6 млрд рублей на повышение зарплат работникам

С 1 мая компания «Русал» увеличит заработную плату сотрудникам своих производственных предприятий на 10%, сообщили в минпромторге Кузбасса. На эти цели производитель алюминия выделит более 6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как сообщили в министерстве, средняя зарплата на российских предприятиях «Русала» превышает общероссийский уровень почти на 25%. По данным Росстата, в 2024 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в стране составила 87 952 руб.

Основные производственные мощности «Русала» находятся в Сибири. В структуру компании входят «Красноярский алюминиевый завод», «Братский алюминиевый завод», «Богучанский алюминиевый завод», «Иркутский алюминиевый завод», «Саяногорский алюминиевый завод», «Новокузнецкий алюминиевый завод», «Хакасский алюминиевый завод», «Ачинский глиноземный комбинат», «Кия-Шалтырский нефелиновый рудник».

Михаил Кичанов