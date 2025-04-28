Сервис путешествий Tutu начал подготовку к IPO

Сервис покупки авиа- и железнодорожных билетов Tutu.ru начал перестройку стратегии для последующего проведения IPO, сообщили РБК в компании. Сроки и детали возможного размещения в Tutu.ru не привели.

По данным издания, у головного юрлица компании — АО «Диджитс» — в 2024 году сменилась структура собственности. В 2023 году конечными бенефициарами АО были основатели сервиса Дмитрий Храпов и Юрий Титов. Однако в прошлогодней бухгалтерской отчетности уточнялось, что единственным акционером «Диджитс» выступает комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «МК Инвестиционные решения 2».

Как утверждают источники РБК, сменились фактические владельцы Tutu.ru. Покупателем якобы выступил один из крупных российских банков. Двое собеседников издания сказали, что сделка «была закрыта в интересах лиц, связанных с Альфа-банком». В пресс-службе Альфа-банка не подтвердили покупку сервиса.

Tutu.ru был основан в 2003 году выпускниками механико-математического факультета МГУ Дмитрием Храповым и Юрием Титовым. Ежемесячное количество его пользователей, по собственным оценкам сервиса, достигает 20 млн человек. За 2024 год выручка АО «Диджитс» по РСБУ выросла на 25,5% в годовом выражении, до 1,1 млрд руб., чистая прибыль — на 22,4%, до 798,8 млн руб.