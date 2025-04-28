В Самарской области три человека пострадали в ДТП с тремя авто на трассе

Авария с тремя пострадавшими произошла в Самарской области в воскресенье, 28 апреля. Происшествие случилось в 19:10 (MSK+1) в Нефтегорском районе на 85 км автодороги подъезд к Оренбургу от трассы М-5 «Урал». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля Kia Rio ехал со стороны Нефтегорска в направлении Самары, не рассчитал дистанцию до ехавшего впереди ВАЗа-21140 под управлением 19-летнего молодого человека и врезался в него. После этого отечественная машина продолжила движение по инерции и столкнулась с автомобилем УАЗ, за рулем которого был 46-летний водитель.

В результате ДТП пострадали водитель и 51-летний пассажир иномарки и пассажир машины ВАЗ-21140, 20-летняя женщина. Они госпитализированы. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Георгий Портнов