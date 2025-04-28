В Анапе детские лагеря могут работать в ходе летней оздоровительной кампании

Инфраструктура детских лагерей в Анапе может использоваться для летнего отдыха, за исключением пляжей и купания в море. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

«Все, кроме пляжа, в этих лагерях может работать и функционировать. Инфраструктура, за исключением пляжей и, естественно, купания в море, которые запрещены по понятным причинам, может быть использована»,— цитирует господина Бугаева ТАСС.

Александр Бугаев также сообщил, что совместно с Минэкономразвития проведена работа по отсрочке уплаты страховых взносов для организаций, пострадавших от чрезвычайной ситуации.

По данным замминистра, уже зафиксировано более 22 тыс. отказов от поездок в детские здравницы Анапы, расположенные в зоне ЧС. Ранее Роспотребнадзор признал 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе непригодными для купания из-за разлива мазута.

Наталья Решетняк