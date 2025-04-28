Мошенники атаковали жителей Самары от лица главы Ленинского района

Мошенники создали в соцсетях фейковый аккаунт главы Ленинского района Самары Елены Бондаренко. Они рассылают сообщения и звонят жителям от имени чиновницы. Об этом Елена Бондаренко сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Будьте бдительны и не отвечайте на такие звонки и сообщения!!! Я не пишу и не звоню гражданам через Telegram, WhatsApp и иные социальные сети и мессенджеры»,— говорится в сообщении.

В январе текущего года мошенники создали фейковый аккаунт главы Самары Ивана Носкова. Тогда же они стали рассылать сообщения от лица руководства регионального Роспотребнадзора.

Георгий Портнов