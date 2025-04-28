ПЗСП повысили класс защиты стекла

АО «ПЗСП» продолжает расширять возможности производства изделий из стекла и доказывать их высокое качество. Предприятие получило сертификат соответствия на класс защиты СМ4 на стекло толщиной от 4,0 мм и более.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Стекло считается безопасным при эксплуатации, если оно как минимум выдерживает удар мягким телом массой 45 кг, падающим с определенной высоты. Известно, что в общественных зданиях и детских учреждениях требования безопасности к светопрозрачным конструкциям повышенные, особенно к установленным в местах скопления и прохода людей. На ПЗСП провели испытания своего стекла на безопасность при эксплуатации, чтобы подтвердить соответствие классу защиты СМ4. Испытания прошли успешно.

До апреля 2025 года на ПЗСП производили стекло 4,0 мм только со степенью защиты СМ2, теперь, благодаря проведённым испытаниям, на предприятии подняли класс защиты для стекла толщиной от 4,0 мм до СМ4. Достичь таких результатов удалось за счёт проведения экспериментов со стеклом и правильно подобранного диапазона настроек печи закалки – благодаря этому на ПЗСП получили продукт, который соответствует необходимым прочностным характеристикам.

Начальник Управления светопрозрачных конструкций Виктор Фирулёв отмечает, что не каждая стеклообрабатывающая компания способна закаливать стекло такой толщины до класса защиты СМ4. «Теперь ПЗСП стал более конкурентоспособным и может предлагать продукцию на объекты, где требуется данный класс стекла по выгодным ценам», - добавляет Виктор Леонидович.

Добиться таких результатов получилось благодаря слаженной командной работе профессионалов своего дела – специалистов участка изделий из стекла и службы качества ПЗСП. Андрей Могилин, старший группы закаливания стекла, подобрал опытным путём необходимые режимы закаливания стекла, а Татьяна Иванова, инженер службы качества, руководила испытаниями, фиксировала показатели и следила за условиями испытаний, которые прошли успешно. Теперь для заказчиков ПЗСП сможет подтвердить класс защиты СМ4 на всё стекло сертификатом соответствия.

Изменения коснулись не только производства стекла, но и его маркировки. Ввиду того, что во многих домах использовалось безопасное многослойное стекло триплекс, на предприятии пришли к необходимости дополнительной маркировки изделий. Специалисты отмечают, что при закупке у поставщиков многослойного стекла приходилось его раскраивать, и на полученных заготовках маркировка отсутствовала.

Виктор Фирулёв добавляет, что с недавнего времени требования к маркировке стекла ужесточились. «ПЗСП провели переговоры и смогли найти оборудование в Китае, которое специально изготовили под наши требования», – добавляет начальник Управления светопрозрачных конструкций. Одним из требований стало условие, чтобы оборудование наносило маркировку на поверхность стекла, а не прожигало его и поверхность под ним. Второе важное условие – мобильность оборудования, чтобы его можно было перевозить.

По словам Степана Казакова, начальника цеха изделий из стекла ПЗСП, сейчас на закалённое стекло маркировка наносится в процессе закаливания, на многослойном при помощи лазера ставится гравировка и тем самым подтверждается класс защиты.

Лазерная маркировка соответствует ГОСТу, а штамп смотрится на объектах и конструкциях эстетично.

Таким образом, ПЗСП стали более конкурентоспособны и могут предлагать продукцию из стекла от 4,0 мм на объекты, где требуется класс защиты стекла СМ4 по выгодным ценам, а также его маркировать по ГОСТу.

АО “ПЗСП”