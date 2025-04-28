В Саратове за землю с тысячами яблонь и вишен просят 4 млн рублей

В Гагаринском районе Саратова выставили на продажу земельный участок площадью 27 га с тысячами плодовых деревьев. Соответствующее объявление появилось в Сети.

Согласно объявлению, участок расположен близ села Багаевка и поселка Сельхозтехника. На 6 га земли растут около 4,4 тыс. яблонь, на 5 га — порядка 2 тыс. черешен и вишен.

Автор объявления написал, что «сады молодые, первые плоды ожидаются только в этом году». По его словам, почвы являются плодородными, на этих землях сады существуют с 80-х годов. Купить участок можно за сумму около 4 млн руб.

Павел Фролов