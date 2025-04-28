Жителя Миасса осудили за призывы к экстремизму и дачу взятки

Миасский городской суд признал виновным местного жителя в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 150 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд установил, что житель Миасса был сторонником радикальных взглядов. Осознавая опасность своих действий, он разместил в Telegram материалы экстремистской направленности. После, чтобы избежать уголовной ответственности, местный житель предложил сотруднику органа безопасности за деньги фальсифицировать доказательства его преступления. В ноябре 2024 года действия миассца раскрыли сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Они возбудили и расследовали уголовное дело в отношении местного жителя.

Виталина Ярховска