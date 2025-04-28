Астраханец стал фигурантом дела о мошенничестве на 300 тыс. рублей

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани возбудил в отношении местного жителя уголовное дело о мошенничестве на 300 тыс. руб. (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурант захотел получить выплату на поддержку малого предпринимательства и для этого обратился в центр социальной поддержки населения Ленинского района с необходимыми документами. Он заверил, что деньги требуются ему для деятельности в сфере строительства гипсовых изделий.

Подозреваемый получил порядка 300 тыс. руб., которыми распорядился по своему усмотрению. Он не собирался выполнять условия соцконтракта. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела.

Павел Фролов