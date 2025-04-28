Оборонный завод в Перми сохранит рекордную прибыль

Совет директоров ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) на заседании 22 апреля принял решение не рекомендовать собранию акционеров выплату дивидендов за 2024 год. Голосование прошло единогласно: девять голосов — за, 0 — против, говорится в материалах ПНППК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

ПНППК — компания-производитель датчиков, элементов дистанционной передачи, сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. ПНППК занимается также производством волоконно-оптических элементов. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году компания выручила 16,1 млрд руб. против 12,5 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль ПНППК в 2024 году достигла показателя 2,052 млрд руб.

Годовое собрание акционеров, на котором будет принято окончательное решение по дивидендам, состоится 11 июня 2025 года.

Напомним, в прошлом году основным акционером ПНППК стала государственная корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Ранее завод контролировался гендиректором Алексеем Андреевым.