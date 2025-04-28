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Назначен новый директор новосибирского отделения «Мегафона»

Новосибирское отделение «Мегафона» возглавил Дмитрий Оловянников. На этой должности он сменил Дениса Трофимчука, который занял пост директора компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщает пресс-служба оператора.

Дмитрий Оловянников с 2022 года занимал аналогичную позицию в Хабаровском отделении Дальневосточного филиала компании. В сфере телекоммуникаций он работает с 2010 года.

В конце прошлой недели стало известно, что новым директором по региональному развитию «Мегафона» в Сибири и на Дальнем Востоке назначен Максим Токаренко. Ранее он возглавлял региональное отделение компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Александра Стрелкова

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