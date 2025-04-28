На Кубани подростки организовали сеть «закладок»

В Каневском районе Краснодарского края задержаны подростки-наркоторговцы, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Юноши обвиняются по статьям УК РФ о покушении на распространение наркотиков группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета в значительном и крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и 5 эпизодах ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

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Согласно материалам следствия, в декабре 2024 года один из фигурантов вступил в преступный сговор с неустановленным лицом через мессенджер и привлек сверстника для распространения запрещенных веществ. Преступная схема предполагала приобретение наркотиков неизвестным соучастником, который передавал их обвиняемым через тайники-закладки для последующей реализации в Каневском районе.

Подростки фасовали полученные вещества и размещали их в тайниках на территории района для бесконтактного сбыта. Правоохранители пресекли деятельность несовершеннолетних в момент извлечения крупной партии наркотиков из тайника в станице Каневской. Следствие также установило, что с июля по декабрь прошлого года обвиняемые неоднократно сбывали наркотики через систему тайников-закладок.

Материалы в отношении неустановленного соучастника выделены в отдельное производство. По ходатайству следователя суд избрал для подростков меру пресечения в виде заключения под стражу.

Наталья Решетняк