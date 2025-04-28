Жить в гармонии с природой, не отказываясь от городской инфраструктуры? Это реально!

Территория Кондратово становится все популярнее у пермяков потому, что она перестала быть просто пригородом – здесь стремительно развивающаяся инфраструктура гармонично встраивается в природу. Если вы не готовы отказаться от удобства городской жизни, но хочется жить в зеленой зоне – оптимальным решением станет покупка квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Притяжение»1 от PAN City Group2 .

Дом «Притяжение» (д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а) состоит из двух 16-этажных секций с просторной придомовой территорией и почти 500 кв. м уникального пространства для отдыха в любую погоду. Квартиры будут сдаваться с качественной отделкой под ключ – всего в наличии 23 уникальные планировки: от компактных студий 25 кв. м до просторных четырехкомнатных квартир площадью 76 кв. м. Предусмотрена открытая парковка на 144 места.

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В доме запроектировано авторское лобби с уютной, мягкой зоной отдыха и коворкингом, колясочной, комнатой матери и ребенка и уникальным игровым пространством для самых маленьких, где дети начнут комфортно адаптироваться к окружающему. Вокруг жилого комплекса будет обустроена пешеходная улица и велодорожка, а для хранения взрослого транспорта – крытый уличный bike-box.

Близость к красотам Черняевского леса, способствующим восстановлению сил и поддержанию душевного равновесия, отразилась в оформлении придомового пространства дома «Притяжение». Сенсорный сад дома – целое произведение искусства, в котором основной акцент сделан на озеленении территории: здесь будут высажены цветущие многолетние кустарники и деревья. Вечнозеленые сосны в жаркую погоду будут создавать приятную тень во время прогулки, а зимой – радовать зеленью и сказочным оформлением. Благодаря продуманному ландшафтному дизайну и концептуально разработанному рельефу во дворе дома образуются тематические зоны для разных возрастов. Гармония с природой дополняется тем, что во дворе дома пересечение транспортных и пешеходных потоков сведено к минимуму, поэтому гулять во дворе безопасно и комфортно, а из ваших окон будет открываться вид на сад, реку и лес.

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Покупая квартиру в доме «Притяжение», вы еще и экономите, ведь цены на квартиры здесь ниже, чем в городской черте, а до центра города всего 10–15 минут на машине!

Рядом с домом есть все, что нужно: детские сады, новая средняя школа «Сфера» на 1100 мест, современный торговый центр, магазины и кофейни, спортивные и творческие секции для детей, зоны отдыха, спортивные площадки и много зелени, что особенно ценно для семей с детьми. Завершается строительство современной поликлиники. В ближайшей перспективе – обновление близлежащих дорог с запуском новых автобусных маршрутов. Новоселов также порадует уютный парк для семейных прогулок и новая транспортная развязка – выезд из Кондратово в микрорайон Парковый через улицу Строителей. По словам министра транспорта Сергея Вешнякова, проект транспортной развязки закончен и в настоящий момент находится на экспертизе, а вскоре после одобрения будет реализован3 .

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Вы также сэкономите на налогах: прописка в Кондратово позволяет оплачивать транспортный налог по сниженному тарифу, что особенно выгодно для владельцев автомобилей, ведь вы платите меньше, но при этом пользуетесь всеми преимуществами городской инфраструктуры.

Кроме того, вы экономите на коммунальных платежах: ЖК «Притяжение» – новый, энергоэффективный дом, в котором будут установлены современные системы отопления и энергосбережения. Это означает, что платежи за ЖКХ будут значительно ниже, чем в старых домах Перми. Меньше теплопотерь, меньше затрат на отопление – больше экономии для вас!

ЖК «Притяжение» – для тех, кому не нужно выбирать между комфортом жизни в городе и гармонией природы. Квартиры можно приобрести по цене от 3 423 539 руб. Доступна рассрочка от застройщика без переплат, с ежемесячным платежом от 20 тыс. руб.4 , не требующая предоставления документов о доходах и трудоустройстве.

Срок сдачи дома в эксплуатацию первый квартал 2026 года.

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Вы можете узнать подробности о доме «Притяжение» по номеру телефона: +7 (342) 207-17-07 – и мы забронируем удобное для встречи время, а также на сайте дом-притяжение.рф и в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2, и шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2-й этаж.

1 ЖК «Притяжение» / Дом «Притяжение» – строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID – 55655), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/, а также на сайте https://дом-притяжение.рф. 2 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». 3 Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» пресс-службы Пермского муниципального округа https://vk.com/wall-179504252_57497. 4 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект» на покупку в ЖК «Притяжение» (Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 6а), реализация по ДДУ в соответствии с 214-ФЗ от 30.12.2004. График внесения платежей оформляется в качестве приложения к договору участия в долевом строительстве. Подробности – в отделе продаж PAN City Group по телефону (342) 207-17-07.

ООО СЗ "СИТИ Проект"