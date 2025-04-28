В Новосибирске вновь ищут подрядчика на обустройство сквера на «Чемском берегу»

В Новосибирске власти вновь объявили тендер на благоустройство зоны отдыха в сквере на ул. Саввы Кожевникова. Стоимость контракта составила 207,2 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 мая, указывается на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет установить малые архитектурные формы, сделать дорожки и выполнить озеленение. Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщал, что на территории сквера предстоит создать двухуровневую зону отдыха с игровыми площадками для детей, местами для досуга и спорта, а также смотровыми площадками и зоной для выгула собак.

Срок сдачи работ определен до 31 июля 2026 года. Две предыдущих тендера на благоустройство сквера проводились в марте и апреле этого года. Тогда стоимость контракта составляла 248,5 млн руб.

Александра Стрелкова