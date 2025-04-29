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Бывшая управляющая банка возглавила отдел продаж крупного пермского застройщика

Отдел продаж недвижимости ПЗСП возглавила Анастасия Гилева, бывшая управляющая пермским операционным офисом «Абсолют Банка». Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали на ПЗСП. Ранее руководителем отдела продаж недвижимости ПЗСП была Инна Шолохова, до этого руководившая кол-центром застройщика.

Анастасия Гилева

Анастасия Гилева

Анастасия Гилева

Отметим, Анастасия Гилева долгое время работала в «Абсолют Банке». Согласно открытым данным, в 2010-х она занимала в пермском офисе «Абсолют Банка» пост заместителя управляющего, а позднее возглавила региональный филиал.

ПЗСП входит в первую тройку застройщиков Перми и является крупнейшим в регионе производителем изделий из газобетона. Основным видом деятельности предприятия является возведение жилья, производство материалов для высотного и малоэтажного строительства. Гендиректор ПЗСП — Евгений Демкин, возглавивший предприятие в 2020 году. 75% акций АО принадлежит Евгению Демкину, остальное — его матери Валентине Демкиной. Председателем совета директоров АО является экс-мэр Алексей Демкин, брат Евгения Демкина.

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