Fox News: актер Джин Хэкмен мог умереть из-за проблем с сердцем

Причиной смерти двухкратного лауреата «Оскара», американского актера Джина Хэкмена стали проблемы с сердцем, сообщает телеканал Fox News со ссылкой данные вскрытия. В документе указана тяжёлая хроническая гипертензивная болезнь с поражением почек и признаки болезни Альцгеймера.

Как сообщает Fox News, эксперты провели тест, результаты которого указали на длительный период голодания актера перед смертью.

27 февраля в доме в Санта-Фе были найдены тела Джина Хэкмена его супруги, пианистки Бетси Аракавы, а также их собаки. Полиция не считает смерти насильственными.

Позже портал TMZ со ссылкой на отчет департамента здравоохранения Нью-Мексико сообщил, что хозяйственные постройки рядом с домом пары кишели грызунами, переносящими хантавирус. При этом хантавируса в теле актера, несмотря на обитание в его доме переносящих вирус грызунов, обнаружено не было.

На счету у Джина Хэкмена более 100 ролей. В 1971 году за фильм «Французский связной» он был удостоен «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль», «Золотого глобуса» и премии BAFTA. Также «Оскар» актеру принесла роль в вестерне «Непрощенный» (1992). В 2004 году господин Хэкмен объявил о завершении актерской карьеры.