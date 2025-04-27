Оборот фармацевтического рынка Кубани в 2024 году превысил 76 млрд рублей

Объем фармацевтического рынка Краснодарского края в 2024 году достиг 76,1 млрд руб., что на 20% больше, чем в 2023 году. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На долю аптечных продаж в общем объеме фармрынка Кубани пришлось 66% в деньгах и 90,5% в упаковках, на долю госзакупок — 34% и 9,5% соответственно.

Среди ключевых проблем фармацевтического рынка Краснодарского края заведующая отделением ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий), заместитель главного врача по общим вопросам «Клиники Фомина» в Краснодаре Наталья Хмельницкая выделила зависимость от импорта. «Значительная часть активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм по-прежнему импортируется, что делает рынок уязвимым к внешним факторам»,— отметила эксперт. Она добавила, что удорожание лекарств опережает общий уровень инфляции — это снижает доступность препаратов для населения. Также, по словам Натальи Хмельницкой, существуют логистические трудности: перебои в цепочках поставок приводят к дефициту отдельных препаратов и медицинских изделий.

Согласно данным аналитиков DSM Group, доля импортной продукции в аптечных продажах и госзакупках лекарственных препаратов на Кубани в 2024 году составила 30,4% в упаковках (минус 0,9% год к году) и 54,5% в денежном выражении (+1,4%).

Также аналитики сообщили, что объем фармацевтического рынка Южного федерального округа в прошлом году достиг 202,5 млрд руб. Это на 15,7% больше, чем годом ранее. В Ростовской области рынок лекарственных препаратов и медизделий вырос на 14,19% (до 48,9 млрд руб.), Крыму — на 12,9% (до 21,8 млрд руб.), Севастополе — на 17,4% (до 6 млрд руб.), Адыгее — на 21,2% (до 5,4 млрд руб.).

Маргарита Синкевич