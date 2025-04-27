Абитуриенты Краснодара хотят стать программистами и врачами

Самое популярное направление у абитуриентов вузов Краснодара — информационные технологии. Стать программистами или специалистами по кибербезопасности планируют дети 25% участников опроса, проведенного 1—21 апреля 2025 года рекрутинговой компанией Superjob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вторыми по популярности среди абитуриентов вузов специальностями являются инженерные (12%). На третьем месте — профессия врача (10%). Получить высшее образование в области фундаментальной или прикладной науки собираются дети 5% респондентов, столько же участников опроса рассказали, что их ребенок планирует стать учителем. Лишь 4% опрошенных ответили, что их дети хотят стать юристами.

Среди одиннадцатиклассников 66% хотят стать студентами вузов и 5% - студентами колледжей. Учащимися средних профессиональных учебных заведений хотят стать 57% девятиклассников.

Среди поступающих в средние профессиональные учебные заведения 20% абитуриентов выбирают IT-специальности. На втором месте — профессия медицинской сестры или фельдшера (14%), на третьем — рабочие профессии в строительстве и производстве (9%). В топ-5 вошли педагогика (8%) и юриспруденция (5%).

Василий Хитрых