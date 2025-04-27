«Химки» и «Акрон» сыграли вничью в матче РПЛ

В воскресенье, 27 апреля, в матче 26-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) тольяттинского «Акрона» на выезде сыграли с подмосковными «Химками». Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе гостей отличились Артем Дзюба и Родриго Эсковаль. В свои ворота забил защитник «Акрона» Константин Савичев. Второй мяч «Химок» забил Лукас Вера.

«Акрон» с 29 баллами занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 24 очками располагаются на 11-й позиции.

Андрей Сазонов