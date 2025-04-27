В Черноземье 28 апреля будет облачно, от -2°С до +11°С

В понедельник, 28 апреля, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность, местами осадки в виде дождя и снега. Температура будет варьироваться от -2°С до +11°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется малооблачная погода, без осадков, температура составит до +0°C. Днем будет облачно с прояснениями, до +11°C.

В Воронеже ночью будут переменная облачность и осадки в виде дождя и мокрого снега, до -1°C. Днем синоптики обещают облачность, без осадков, до +9°C.

В Курске ночью будет переменная облачность, а температура составит до 0°C. Днем ожидается облачность с прояснениями, до +10°C.

В Липецке ночью будет переменная облачность, и пойдет снег, до -2°C. Днем синоптики обещают облачность с прояснениями, температура поднимется до +9°C.

В Орле в течение суток прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью — до -2°C. Днем — до +11°C.

В Тамбове ночью прогнозируется переменная облачность, до -2°C. Днем синоптики обещают облачность, без осадков. Воздух прогреется до +8°C.

Егор Якимов