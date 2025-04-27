Теннисистка Вероника Кудерметова проиграла в третьем раунде турнира WTA-1000

Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова проиграла в третьем раунде турнира WTA-1000 в Мадриде украинке Марте Костюк. Матч завершился со счетом 0:6, 6:4, 4:6 и длился 2 часа 37 минут.

Кудерметова выполнила одну подачу навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. Костюк сделала 2 эйса, реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов и допустила 5 двойных ошибок.

В следующем раунде Марта Костюк сыграет с победительницей пары Софья Кенин (США) — Анастасия Потапова (Россия).

Влас Северин