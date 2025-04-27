Где в Липецке отключат холодную воду и свет 28 апреля
В мэрии Липецка рассказали о плановых отключениях холодной воды 28 апреля. Для проведения ремонта «РВК-Липецк» временно ограничит водоснабжение на 14 улицах города.
С 10:00 до окончания работ воды не будет по следующим адресам:
- улица Звездная, 15/1, 15/2, 14/1, 14/2, 14/3, 13/2, 16/2, 16, 10/2, 10/1, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 12, 13, 17, 9,
- улица Космонавтов, 51, 47/7, 47/5, 49/4, 49/1, 49/2, 49/3, 43, 45/3, 45/2, 47, 47/2, 47/3, 47/4;
- улица Берзина, 9, 9а, 3а;
- улица Филипченко, 4/1, 8/1, 8/2, 8/3,8/4, 10, 10/2, 12, 12/2, 14/1, 14/2;
- улица Депутатская, 92, 83, 85, 90, 92а, 94а, 80;
- частный сектор: улицы Полевой участок, Депутатская, переулки Верещагина, Даргомыжского, улица Володарского, переулки Вишневый, Фруктовый, улицы Воровского, Чкалова.
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.
Также с 9:00 до 17:00 из-за проведения ремонтных работ планируется отключение электричества по следующим адресам:
- улицы Космонавтов, 64-76; Циолковского, 10/3, 14/1, 14/2; коттеджи «Квартал 54»; улицы А.Г. Кочеткова 2, 4а; Арсеньева 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63; Белорусская; Береговая, 370; Брюллова; Валентина Скороходова, 19; имени Баумана; переулок Космический, 3, 36, 4, 4а, 5, 5а; Лунный переулок, 4; улицы Огородная, 18а, 34а; Рассветная, 3-10; Родниковая; Свободный переулок; улицы Ситовская, 394; Скороходова (Ситовка), 14; Сокольская, 1-19; Стасова, 26-40; Третьякова, 1; Цемзаводская, 3, 4; Садоводчество «Металлург-2», 243; Садоводчество «Речное»; Садоводчество «Сокол-2»; Садоводчество «Сокол-3»; Насосная станция; Космический переулок, 3, 4, 4а, 5, 5а; Свободный переулок;