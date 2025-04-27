Где в Липецке отключат холодную воду и свет 28 апреля

В мэрии Липецка рассказали о плановых отключениях холодной воды 28 апреля. Для проведения ремонта «РВК-Липецк» временно ограничит водоснабжение на 14 улицах города.

С 10:00 до окончания работ воды не будет по следующим адресам:

улица Звездная, 15/1, 15/2, 14/1, 14/2, 14/3, 13/2, 16/2, 16, 10/2, 10/1, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 12, 13, 17, 9,

улица Космонавтов, 51, 47/7, 47/5, 49/4, 49/1, 49/2, 49/3, 43, 45/3, 45/2, 47, 47/2, 47/3, 47/4;

улица Берзина, 9, 9а, 3а;

улица Филипченко, 4/1, 8/1, 8/2, 8/3,8/4, 10, 10/2, 12, 12/2, 14/1, 14/2;

улица Депутатская, 92, 83, 85, 90, 92а, 94а, 80;

частный сектор: улицы Полевой участок, Депутатская, переулки Верещагина, Даргомыжского, улица Володарского, переулки Вишневый, Фруктовый, улицы Воровского, Чкалова.

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.

Также с 9:00 до 17:00 из-за проведения ремонтных работ планируется отключение электричества по следующим адресам: