Акционеры ПАО «Колушкинское» в Ростовской области не получат дивиденды за 2024 год

Совет директоров сельскохозяйственного предприятия «Колушкинское», зарегистрированного в Тарасовском районе Ростовской области, принял решение рекомендовать акционерам не начислять и не выплаивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества за 2024 год. Прибыль, полученную по итогу года, рекомендовано направить на развитие производства и техническое оснащение предприятия, говорится в сообщении, опубликованном на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Колушкинское» зарегистрировано в 1992 году. Уставный капитал общества составляет 32,7 млн руб. Основной вид деятельности предприятия — выращивание зерновых культур. Генеральный директор компании — Евгений Козлов. По итогам 2024 года выручка ПАО составила 320,9 млн руб. (на 171,5 млн руб. меньше, чем в 2023 году), чистая прибыль 31,4 млн руб. (на 71,2 млн руб. меньше, чем за 2023 год). Кредиторская задолженность предприятия с 46 тыс. руб. на 31 декабря 2023 года выросла на конец 2024 года до 2,6 млн руб. Дебиторская задолженность — 69,5 млн руб.

Дмитрий Михеенко