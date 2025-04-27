В Шереметьево из-за неисправности вернулся самолет Москва—Нальчик

Самолет Boeing 737–800 авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Москва—Нальчик, вернулся в аэропорт Шереметьево. В авиационных службах сообщили ТАСС, что причиной стала неисправность системы герметизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На сайте Шереметьево указано, что самолет взлетел в 15:06 мск. Из данных сервиса Flightradar24 следует, что борт сделал несколько кругов в районе подмосковного Солнечногорска, после чего направился обратно в аэропорт.

«Почти сразу после взлета сработал датчик неисправности системы герметизации, в связи с чем экипаж принял решение вернуться. Борт около часа вырабатывал топливо»,— рассказали в авиационных службах.

Самолет штатно приземлился в Шереметьево. Пострадавших нет.