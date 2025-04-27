В Москве произошел пожар в банном комплексе «Усадьба Банная»

На Яузской аллее на востоке Москвы горит банный комплекс «Усадьба Банная». Площадь огня достигла 1,5 тыс. кв. м. Повреждено семь строений.

Как уточнила пресс-служба МЧС, из банного комплекса эвакуировали более 25 человек. На месте работают порядка 90 пожарных и 25 единиц техники. К тушению привлекли в том числе два вертолета Ка-32 и пожарный поезд. Примерно в 16:40 мск МЧС сообщило, что пожар локализован. Еще через час пожар ликвидировали.

Банный комплекс находится на границе национального парка «Лосиный остров». На его территории расположено 12 деревянных зданий с банями.