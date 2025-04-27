В Москве загорелся подвал Российской государственной библиотеки

В подвале Российской государственной библиотеки (РГБ) на улице Воздвиженка в Москве началось возгорание. Пожарные выехали на место. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

МЧС и руководство РГБ не подтверждали факт возгорания. Позднее ТАСС сообщило, что возгорание ликвидировано. По словам собеседника агентства в оперативных службах, из-за него в здании библиотеки появилось небольшое задымление.

5 апреля в спасательные службы поступила информация о возгорании на крыше РГБ. МЧС позже сообщило о тлении кровли. Библиотека приостанавливала работу на два дня.