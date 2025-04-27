Скончался народный артист России и Башкирии Фидан Гафаров

Скончался народный артист России, Башкирии и Татарстана Фидан Гафаров. Об этом своем Telegram-канале написал глава республики Радий Хабиров. «У каждого человека есть что-то свое, родное и близкое в творчестве. Для меня это всегда была песня «ышы романс» в исполнении Фидана Гафарова. Помню, в детстве, когда утром по нашему радио звучали песни и пел Фидан Гафаров, мама всегда просила сделать погромче»,— написал господин Хабиров.

Фидан Гафаров родился 12 октября 1947 в деревне Новоуртаево. Окончил театральное отделение Уфимского училища искусств. Служил в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури. Помимо участия в театральных постановках, Фидан Гафаров был известен как исполнитель народных и эстрадных песен.

Прощание с Фиданом Гафаровым, как сообщает «Башинформ», состоится во вторник, 29 апреля, в Башкирском академтеатре в 10:00.

Булат Баширов