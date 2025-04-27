Руководитель издания и канала Сarzclub.ru и воронежский автоэксперт Алексей Шамарин скончался. Ему был 51 год. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали родственники господина Шамарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Шамарин

Фото: со страницы Алексея Шамарина во «Вконтакте» Алексей Шамарин

Фото: со страницы Алексея Шамарина во «Вконтакте»

Алексей Шамарин родился в Воронеже. В 1996-м закончил филологический факультет Воронежского госуниверситета. Затем до 2001 года работал главным редактором «НТВ-Воронеж», а также исполнительным продюсером «Вашего радио». В 2002 году начал заниматься стрит-рейсингом. С 2012 года занимал пост гендиректора воронежской ГК «Медиа Альянс». С 2018 по 2020 год вел автомобильное ток-шоу «Поехали!» на радио «Мелодия». В 2013 году учредил ООО «Автоклуб» и через него развивал собственное издание и канал Сarzclub.ru, где работал главным редактором.

Егор Якимов