В год 185-летия Петра Чайковского в Удмуртии состоится первый Международный детско-юношеский конкурс

В день рождения Петра Чайковского по старому стилю, 25 апреля, в Государственном театре оперы и балета Удмуртии состоялась пресс-конференция, посвященная празднованию 185-летия гения музыки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

На вопросы представителей СМИ отвечали: Наталья Тойкина, заместитель председателя правительства Удмуртии, Владимир Соловьев, министр культуры Удмуртии, Антон Тагилов, заместитель управляющего Удмуртским отделением Сбербанка, Алексей Фомин, директор Театра оперы и балета Удмуртии, Альберт Кочуров, директор Удмуртской филармонии, Татьяна Неганова, директор Музея-усадьбы Петра Чайковского.

Обсуждения юбилея композитора начали с целей проведения масштабного празднования. По словам вице-премьера Удмуртии Натальи Тойкиной, план мероприятий направлен на привлечение широкой аудитории, включая детей и молодежь, к творчеству великого композитора. Кроме того, празднование призвано укрепить имидж региона как родины Петра Чайковского и повысить его узнаваемость на федеральном уровне.

«По итогам юбилейного года мы ожидаем получить хорошие результаты: это и приток туристов в регион, и сохранение уникального культурного наследия и развитие интереса молодежи к исполнительскому искусству»,— отметила Наталья Тойкина.

О мероприятиях в День рождения композитора по новому стилю, 7 мая, рассказала Татьяна Неганова. В этот день в Воткинске состоится традиционный «День с Чайковским» (6+), начнется он с возложения цветов к памятнику гения с участием потомков семьи великого композитора Георгия Давыдова, Натальи Бурмейстер-Чайковской, Дениса фон Мекка.

В этот день запланировано проведение нескольких концертов. Во Дворце культуры «Юбилейный» прозвучит опера «Евгений Онегин» (12+) в исполнении объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров и солистов Мариинского, под руководством маэстро Валерия Гергиева в рамках фестиваля «Гений места». В Музее-усадьбе состоится концерт Бориса Березовского и его учеников (6+), а в вечерней программе «Нескучный Чайковский» (6+) примут участие коллективы Удмуртской филармонии и учреждений культуры Воткинска.

Альберт Кочуров, директор Удмуртской филармонии, рассказал, что в Ижевске в этот день выступит Государственный симфонический оркестр Удмуртии с солистом, лауреатом международных конкурсов, скрипачом Равилем Ислямовым (6+).

Директор Театра оперы и балета Удмуртии Алексей Фомин объявил даты премьер новых постановок в юбилейный год. 30 мая зрители и гости Ижевска смогут увидеть мировую премьеру авторского балета Николая Маркелова «Медный всадник» на симфоническую музыку Петра Чайковского. А 1 октября, в международный день музыки, театр откроет 68-й театральный сезон с премьеры спектакля «Иоланта» — это последняя опера композитора.

Антон Тагилов, заместитель управляющего Удмуртским отделением Сбербанка рассказал, что Сбер совместно с Театром оперы и балета готовит постановку незаконченной Петром Чайковским оперу «Мандрагора» (18+). Зрители Удмуртии и соседних регионов одними из первых увидят уникальную постановку 27 июня на Центральной площади Ижевска. Произведение предстанет перед публикой в новом аудиовизуальном прочтении благодаря сотворчеству композитора Петра Дранги и технологий искусственного интеллекта Сбера.

Антон Тагилов также отметил, что для компании важно, особенно в юбилейную дату, поддерживать культурные события, способствовать формированию интереса молодежи к классической музыке и профессиональному росту юных исполнителей. Сбер поддержал Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртской Республики. Сейчас ребята активно репетируют, и в мае планируется выпустить первую запись произведений Петра Чайковского в музыкальном сервисе «Звук». Также в ноябре оркестр отправится в свои первые гастроли по городам Удмуртии.

Осенью гастролировать отправится и Театр кукол Удмуртии с постановкой «Детство Чайковского» (12+), знакомя жителей региона с судьбой земляка. Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев. Также он отметил, что во всех учреждениях культуры проводятся мероприятия, посвященные 185-летию гения.

В завершении пресс-конференции Наталья Тойкина анонсировала проведение первого Международного детско-юношеского конкурса «На родине Чайковского» (6+) в сентябре 2025 года. В конкурсе смогут принять участие юные музыканты из России, стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 10 лет до 22 лет. Общий призовой фонд конкурса — 2 млн руб. Вице-премьер также отметила, что конкурсом уже заинтересовались в Белоруссии, Китае и Казахстане.