В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и снега

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение, сообщил информационный центр областного правительства. Днем 29 апреля, с сохранением ночью 30 апреля, на юге региона ожидаются неблагоприятные погодные условия. Прогнозируется очень сильный ветер с порывами до 25-28 м/с, а также осадки в виде мокрого снега и дождя.

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Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет от 2 до 12 градусов тепла.

Местным жителям рекомендуется проявлять осторожность и внимательно следить за изменениями погодной обстановки.

Анастасия Брагина