«Авангарад» продлил контракт с главным тренером Ги Буше до конца сезона-2026/27

Омский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» подписал новый контракт с главным тренером канадцем Ги Буше, сообщил на пресс-конференции по итогам сезона-2024/25 генеральный менеджер команды Алексей Сопин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2026/27. Также контракт продлен с помощником главного тренера — Дэйвом Барром. «Мне кажется, что это хорошая новость: это стабильность, мы понимаем в какую сторону двигаемся. Ги намерен сохранить весь свой штаб, сейчас общаемся с ними»,— заявил господин Сопин. По информации «Спорт-экспресса», зарплата Буше составит 150 млн руб.

Как рассказал Ги Буше, он намерен сосредоточится на укреплении линии обороны «Авангарда». «Мы понимаем, что нападение начинается с обороны. Без качественных защитников не бывает хорошего нападения»,— заключил главный тренер. По словам Алексея Сопина, клуб будет делать упор «на системный хоккей, на зрелищность».

Ги Буше 53 года, он возглавляет ХК «Авангард» с ноября 2024 года. Спортивную карьеру сделал в составе команды Макгиллского университета и во французском клубе Viry-Essonne. На тренерской работе — с 1996 года. По итогам регулярного чемпионата 2024/25 «Авангард» занял шестое место в Восточной конференции, восьмое в общей таблице. В Кубке Гагарина омичи выбыли в четвертьфинале, уступив ярославскому «Локомотиву». По итогам сезона «Авангард» провел 81 встречу, одержал 36 побед в основное время, девять в овертайме, три по буллитам. Команда потерпела 26 поражений в основное время, пять в овертайме, два по буллитам.

Михаил Кичанов