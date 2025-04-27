Каждый четвертый будущий студент в Казани выбирает IT-специальности

В Казани 26% абитуриентов вузов в 2025 году планируют поступать на IT-направления — программирование или кибербезопасность. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob среди родителей выпускников.

Среди учащихся, поступающих в колледжи, IT-специальности также лидируют — их выбрали 24% опрошенных. В среднем профессиональном образовании второе место занимает медицинское направление (13%), а третье — строительные и производственные специальности (10%).

Опрос также показал, что 53% родителей девятиклассников, не планирующих продолжать обучение в школе, отдают предпочтение колледжам. Среди выпускников 11 классов 66% ориентированы на поступление в вузы, и только 8% рассматривают среднее профессиональное образование.

Помимо IT, в высшем образовании популярны инженерные специальности (16%) и медицина (10%). Фундаментальные науки и педагогика привлекают по 7% абитуриентов, а юриспруденция — 4%. В колледжах педагогические и юридические направления выбирают 8% и 6% учащихся соответственно.

Влас Северин