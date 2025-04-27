На ремонт дренажных каналов в Батайске направят 120 млн рублей

Во время рабочего визита 26 апреля в г. Батайск, побывал на одном из центральных водоотводных каналов вдоль ул. Ленина, на котором систематически происходят подтопления, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На разработку проекта расчистки 158 малых и средних водоотводных каналов общей протяженностью более 100 км уже заключен контракт. Срок получения заключения госэкспертизы – до начала июля 2025 года. Ориентировочная стоимость работ – 122 млн руб., говорится в сообщении.

Часть работ по освобождению водоканала от ила и мусора уже проведена, но этого недостаточно.

«Работу по расчистке каналов надо продолжать. На первый этап выделим из резервного фонда 60 млн руб. Второй этап – в следующем году. Надо не просто расчистить, но и постоянно заниматься содержанием сети водоотводных каналов – это отельная задача, иначе они опять придут в такое же состояние», – отметил Юрий Слюсарь.

Напомним, уборка каналов водопонижения в Батайске началась в 2024 году. Было приведено в порядок более 90 участков, вывезено свыше 56 тыс. тонн мусора. Из областного бюджета на выполнение работ направлено около 47 млн руб.

Валентина Любашенко