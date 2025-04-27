Новый терминал аэропорта в Минводах откроется 15 мая

Международный аэропорт Минеральных Вод объявил об открытии нового терминала для внутренних авиалиний 15 мая. Мероприятие приурочено к столетнему юбилею, сообщает официальный Telegram-канал воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: аэропорт Минеральных Вод Фото: аэропорт Минеральных Вод

В настоящее время терминал не обслуживает пассажиров.

Аэропорт Минеральных Вод работает на 43 внутренних и 19 международных направлениях. За 2024 год услугами аэропорта воспользовались более 4,8 млн пассажиров.

Николай Аксенов