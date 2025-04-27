Севастополь начали обрабатывать от клещей

В Севастополе стартовала противоклещевая обработка города. Ее проводит дирекция ООПТ и лесного хозяйства, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, на минувшей неделе специалисты провели обработку территории природного парка «Максимова дача» и ботанического памятника природы «Ушакова балка». Также были обработаны территории парка Учкуевка и парка Победы. На следующей неделе от клещей планируют обработать все общественные пространства Гагаринского района, которые закреплены за ГБУ «Парки и скверы».

«Акарицидная обработка представляет собой комплекс мер по истреблению клещей на всех стадиях развития с применением специализированных химических веществ — акарицидов. Подобная обработка проводится несколько раз за сезон, совершается она в ночное время»,— пишет господин Развожаев.

Василий Хитрых