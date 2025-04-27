Под Ставрополем в аварии с грузовиком погиб водитель

На автотрассе «Ставрополь-Невинномысск» произошло ДТП с участием легкового автомобиля Faw и грузового рефрижератора. В результате аварии 53-летний водитель легковушки погиб, двое пострадавших доставлены в больницу, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«Водитель Faw при попытке выезда с обочины на основную дорогу не убедился в безопасности маневра и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком», — следует из сообщения.

На месте происшествия работают инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента выясняются.

Николай Аксенов