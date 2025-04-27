Гидрометцентр: на Кубани ожидаются ливень, гроза, град и сильный ветер

В течение дня, 27 апреля, в Краснодарском крае, исключая Сочи, синоптики прогнозируют ливень, сильный дождь в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-22 м/с. Об этом информирует Гидрометцентр России.

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Ожидается, что на реках и водотоках бассейна реки Кубань в Апшеронском, Белореченском, Лабинском, Мостовском, Курганинском и Отрадненском районах, а также в Горячем Ключе и на юго-западных притоках Кубани в Абинском, Северском и Крымском районах ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Подъем воды до неблагоприятного уровня прогнозируется на реках черноморского побережья от Анапы до Магри, включая Геленджик и населенные пункты Туапсинского района.

По данным Гидрометцентра, 27 апреля максимальная температура воздуха в Краснодаре ожидается на отметке +14°C. Влажность воздуха — 80%. Ветер — северо-западный, скоростью 3 м/с.

Василий Хитрых