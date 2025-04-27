В I квартале 2025 года Татарстан вошел в десятку регионов России по числу корпоративных банкротств. Об этом сообщает РБК Уфа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-10 регионов по числу корпоративных банкротств

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-10 регионов по числу корпоративных банкротств

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Высокое число банкротств произошло на фоне общего снижения числа новых процедур банкротства в стране. Эксперты связывают это с удорожанием процедур и переходом к внесудебным методам реструктуризации долгов.

В целом по России количество новых процедур банкротства снизилось до 1629 случаев, что на 22,1% меньше, чем в I квартале 2024 года. Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин отметил, что кредиторы все реже прибегают к банкротству, предпочитая внесудебные методы реструктуризации долгов. Эксперты также связывают снижение числа банкротств с повышением минимального порога задолженности для юридических лиц, который увеличен с 300 тыс. до 2 млн руб.

Влас Северин