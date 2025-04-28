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Пермская круизная компания увеличила прибыль более чем три раза

ООО «Большой маяк», управляющее теплоходной компанией «ВолгаWolga», опубликовало финансовые результаты за 2024 год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка организации составила 932,9 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 21,8% (в 2023-м — 765,6 млн руб.). Чистая прибыль увеличилась в 3,6 раза, достигнув 18,9 млн руб. Годом ранее этот показатель составил 5,1 млн руб.

Фото: balakovo24.ru

Фото: balakovo24.ru

ТК «ВолгаWolga» основана в начале 2000-х пермскими предпринимателями Вадимом Яхниным и Леонидом Маркиным. На данный момент принадлежит ООО «Большой маяк», соучредителями которого выступают господа Яхнин и Маркин. ТК организует речные круизы из Перми, Чайковского, Казани, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. С учетом нового арендованного теплохода ее флот будет насчитывать шесть судов. Компания является судовладельцем четырехпалубного теплохода «Владимир Маяковский» и трехпалубников «Михаил Кутузов» и «Павел Бажов». В 2021 году компания взяла в аренду у Камского речного пароходства еще один трехпалубный теплоход — «Солнечный город», которому позже вернула предыдущее имя — «Юрий Никулин». Кроме того, в 2022 году «ВолгаWolga» приобрела и модернизировала двухпалубный лайнер «Борис Полевой», а позже — еще один трехпалубник — «Александр Невский».

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