За ночь российские ПВО сбили пять беспилотников

С 23:00 до 4:00 мск силы ПВО перехватили пять украинских дронов самолетного типа. Они были сбиты над территорией Брянской области.

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он добавил, что на местах работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на сегодня, 27 апреля, в регионе также объявлялась ракетная опасность. Была запущена система оповещения. Об этом господин Богомаз сообщил в 3:09.

Ракетную опасность также объявляли в Орловской области, о чем сообщил губернатор Андрей Клычков в 3:08. Господин Богомаз сообщил об отмене предупреждения в 3:46, в Орловской области опасность отменили в 3:33, о чем уведомило региональное ГУ МЧС РФ.