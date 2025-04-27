Девелоперу квартала №137 в центре Перми согласовали строительство жилья на Гайве

ООО СЗ «Писарева 8», учрежденное застройщиком участка на месте дома с портретом Есенина, получило разрешение на возведение дома на Гайве. Как указано в Единой информационной системе жилищного строительства, жилой дом на ул. Писарева, 8, будет девятиэтажным, на 133 квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Согласно проектной документации на новостройку, общая площадь объекта составит 9,6 тыс. кв. м. Дом комфорт-класса планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2028 года, а выдать ключи — в марте 2028 года. Возле комплекса запроектировано семь гостевых машино-мест, а вне придомовой территории — 60 машино-мест. Возле дома появятся также детская и спортивная площадки.

Как указано в сервисе Kartoteka.ru, ООО СЗ «Писарева 8» создано в Перми в августе 2023 года. Компания занимается деятельностью заказчика-застройщика, генподрядчика. Единственный учредитель и директор компании — Станислав Господаров. Он также владеет компанией СЗ «Квартал 137», девелопером участка на ул. Луначарского, 87, где раньше располагалось незавершенное здание с портретом поэта Есенина. Помимо того, бизнесмен указан учредителем ООО «Монолит» (аренда и управление недвижимостью).

Право аренды участка на ул. Писарева, 8, в 2022 году выиграл на муниципальных торгах за 3,7 млн руб. компаньон Станислава Господарова — предприниматель Геннадий Вдовин, который не так давно скончался.