Два человека погибли в Туве из-за пьяного водителя без прав

Сегодня в 04:50 местного времени в Кызыле (Республика Тыва) на перекрестке улиц Рабочей и Бухтуева произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, еще два пострадали. Об этом сообщил Telegram-канал регионального МВД.

По данным управления Госавтоинспекции МВД по Республике Тыва, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21074» проехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с автомобилем Toyota Wish. «В результате происшествия от травм, несовместимых с жизнью, скончались два пассажира автомашины «ВАЗ 21074», в медицинское учреждение доставлены еще два пассажира данного автомобиля. Водитель и два пассажира автомашины Toyota Wish не пострадали»,— отметили в полиции.

В ходе проверки выяснилось, что виновник ДТП не имел прав на управление транспортным средством и находился в состоянии опьянения. При этом, автомобиль, которым он управлял, на государственном учете не состоит. Несколькими днями ранее этот водитель уже задерживался инспекторами ДПС за нетрезвое вождение.

Составлен протокол об административном правонарушении (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ), материалы дела направлены в гарнизонный военный суд.

Михаил Кичанов