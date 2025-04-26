Ульяновские спортивные проекты получили поддержку министра спорта РФ

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, находившийся с визитом в Ульяновске 25 и 26 апреля, поддержал спортивные инициативы Ульяновской области. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Русских.

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По словам губернатора, он «детально обсудил» с министром спорта развитие отрасли, создание комфортных и современных условий для занятий спортом в Ульяновской области. Поддержку Минспорта России получили два крупных проекта: ледового дворца «Третьяк-Арена» и Центра адаптивных видов спорта. Губернатор отметил, что «хоккей с шайбой в регионе — это 500 детей в спортшколах, 42 любительские команды, студенческие клубы “Спарта” и “Крылья”», и тако объект «поможет выйти ребятам на профессиональный уровень». Алексей Русских также заметил, что Ульяновская область знаменита сурдлимпийскими и паралимпийскими спортсменами, а сейчас в адаптивный спорт старается вовлекать ветеранов спецоперации.

Глава региона также сообщил, что благодаря федеральному финансированию в 2025-2027 годах планируется создать 15 площадок ГТО открытого типа, построить 2 модульных ФОКа.

Ульяновская область Михаилу Дегтяреву знакома с детства, здесь он несколько лет жил у своего деда Михаила Козлова, который в 1970-е годы был вторым секретарем ульяновского обкома КПСС.

Андрей Васильев, Ульяновск