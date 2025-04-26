В Ярославской области в пожаре погиб 15-летний подросток

В селе Малая Брембола Переславского района произошел пожар в котельной дома. В областном ГУ МЧС сообщили, что огнеборцы нашли погибшего 15-летнего мальчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

О пожаре в деревянной пристройке частного дома в МЧС сообщили в 11:14 26 апреля. На месте работали 10 пожарных и три машины. Ликвидация была объявлена в 13:14.

«В результате возгорания уничтожена пристройка на всей площади, а также повреждена лестница на второй этаж, закопчены стены и повреждена внутренняя отделка дома на площади 160 кв.м.»,— сообщили в МЧС.

Причины пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

Алла Чижова