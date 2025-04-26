Скончался почетный преподаватель ЯрГУ им. Демидова Лев Кругликов

На 86-м году жизни умер почетный преподаватель Ярославского государственного университета им. Демидова Лев Кругликов. Об этом сообщается на странице юридического факультета ЯрГУ.

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Родился Лев Кругликов в 1940 году в Волгоградской области. Работал следователем и прокурором в Омской области. С 1972 году работал в Ярославском университете, через 14 лет защитил докторскую диссертацию. Впоследствии возглавлял кафедру уголовного права и криминологии ЯрГУ и стал заслуженным деятелем науки РФ.

В 1990 году был избран председателем городского Совета народных депутатов в Ярославле. Спустя 4 года ушел с поста в связи с прекращением деятельности горсовета и передачей его функций мэрии.

«Лев Леонидович Кругликов навсегда останется в нашей памяти, как яркий представитель Ярославской уголовно-правовой школы, выдающийся учёный, оставивший после себя богатое наследие научных трудов. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Льва Леонидовича»,— говорится в сообщении факультета.

Прощание состоится 29 апреля в ритуальном зале на Магистральной в Ярославле.

Алла Чижова