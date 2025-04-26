27 апреля в Татарстане ожидается 0 градусов и грозы

В воскресенье, 27 апреля, на территории Татарстана пройдут дожди, местами с мокрым снегом. В вечерние и ночные часы в отдельных районах возможны грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, на юго-востоке региона потеплеет до +9 градусов. Дневные показатели ожидаются в пределах от +5 до +10 градусов, на юго-востоке столбики термометров поднимутся до +14 градусов.

В Казани ночью прогнозируется облачная погода с дождем и мокрым снегом при температуре от +2 до +4 градусов. Днем сохранится переменная облачность с осадками, воздух прогреется до +6...+8 градусов.

Влас Северин